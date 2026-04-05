Невролог: часто разговоры во время сна провоцируются употреблением алкоголя

Разговор во сне — состояние, которое относится к группе парасомний (поведенческих феноменов, развивающихся во время сна или при засыпании).
Об этом рассказала в беседе с RT врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Теренина.
«В фазе медленного сна — как правило, преобладает в первой половине ночи — человек может пробуждаться, произносить что-то бессвязное и неразборчивое, а утром ничего не помнить об этом. Во второй половине ночи, когда преобладает фаза быстрого сна, человек может чувствовать себя участником сновидений, что сопровождается не только речью, но и двигательной активностью: он может шевелить конечностями, жестикулировать или даже вскакивать с постели», — пояснила эксперт.
Если такие эпизоды случаются лишь изредка, то в большинстве случаев это является вариантом нормы и не служит поводом для беспокойства, объяснила врач.
«Часто разговоры во время сна провоцируются употреблением алкоголя или приёмом некоторых лекарственных препаратов. Среди других причин — стресс, повышенная тревожность, хронический недосып или резкая смена часовых поясов и режима. Иногда это явление может быть спутником других расстройств сна, таких как синдром беспокойных ног, ночное апноэ, а также возникать при некоторых неврологических заболеваниях», — подчеркнула невролог.
Поводом для консультации служат сочетания разговора во сне с другими настораживающими симптомами, добавила эксперт.
«К ним относятся, например, хождение во сне, частые ночные кошмары, ощущение разбитости и усталости после пробуждения или выраженная дневная сонливость. Также стоит обратиться за медицинской помощью, если эпизоды разговора во сне повторяются слишком часто и негативно сказываются на качестве сна», — заключила специалист.
Ранее россиянам объяснили, почему весной может возникать бессонница.