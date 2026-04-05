Трамп против Папы: между Ватиканом и Белым домом усиливается раскол

В ходе проповеди в канун католической Пасхи понтифик сказал, что стремление к военному господству не имеет ничего общего с учением Христа. Он обозначил, что христианская миссия часто искажается именно из-за желания доминировать, добавив, что сегодня многие мировые лидеры считают себя великими, когда подчиняют других и внушают им страх.
Религиовед Роман Лункин объяснил aif.ru, почему Лев XIV стремится корректировать высказывания американских лидеров.
«Потребность в корректировке связана с тем, что Ватикан считает себя источником толкования христианской веры и заповедей — церковью, которая определяет формат трактовки истин. Однако президент Трамп и его команда, как и правые популисты в Европе, часто сами трактуют религиозные истины и сами придумывают себе религиозную мотивацию. Церковь это возмущает, поскольку за нее делают ее же работу, причем грубовато — так, как это обычно делают политики», — сказал Лункин.
Эксперт добавил, что заявление Хегсета о битве против Ирана «во имя Иисуса Христа» — не святотатство и не богохульство, так как католики, православные и протестанты в целом не являются пацифистами, хотя официальная позиция Ватикана состоит в том, что любая война — это плохо и войны должны быть прекращены.
«Но это не мешает верующим разных конфессий воевать и обосновывать войны священными целями — так было, есть и будет. И сейчас идет идеологическая борьба за то, какой будет эта мотивация. В данном случае это борьба на религиозном поле между Ватиканом и Трампом», — сказал Лункин.
Для нынешнего президента США, обозначил религиовед, это вполне естественно, поскольку он еще в 2017 году поймал волну запроса на идентичность, суверенитет и традицию — прежде всего на Западе.
«На этом Трамп и выиграл, потому что не только половина Америки, но уже и половина Европы, условно говоря, понимает главу Белого дома. И даже если его считают экстравагантным человеком, люди видят, что что-то с этой неолиберальной элитой мировой делать надо», — подытожил Лункин.
Ранее папа Римский Лев XIV сообщил, что обратился к Трампу с просьбой прекратить военные действия в Иране. Он выразил надежду на завершение конфликта до Пасхи.
Напомним, в декабре 2025 года понтифик раскратиковал американского президента за его попытки ослабить союз между США и Европой.