Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп против Папы: между Ватиканом и Белым домом усиливается раскол

Папа Лев XIV осудил заявление главы Пентагона Хегсета о битве с Ираном «во имя Христа». Эксперт объяснил реакцию понтифика. Ведется борьба за трактовку истин.

Источник: Аргументы и факты

Между Ватиканом и Белым домом увеличивается раскол. Это продемонстрировала реакция папы Римского Льва XIV на заявление министра войны США Пита Хегсета, назвавшего операцию против Ирана битвой «во имя Иисуса Христа».

В ходе проповеди в канун католической Пасхи понтифик сказал, что стремление к военному господству не имеет ничего общего с учением Христа. Он обозначил, что христианская миссия часто искажается именно из-за желания доминировать, добавив, что сегодня многие мировые лидеры считают себя великими, когда подчиняют других и внушают им страх.

Религиовед Роман Лункин объяснил aif.ru, почему Лев XIV стремится корректировать высказывания американских лидеров.

«Потребность в корректировке связана с тем, что Ватикан считает себя источником толкования христианской веры и заповедей — церковью, которая определяет формат трактовки истин. Однако президент Трамп и его команда, как и правые популисты в Европе, часто сами трактуют религиозные истины и сами придумывают себе религиозную мотивацию. Церковь это возмущает, поскольку за нее делают ее же работу, причем грубовато — так, как это обычно делают политики», — сказал Лункин.

Эксперт добавил, что заявление Хегсета о битве против Ирана «во имя Иисуса Христа» — не святотатство и не богохульство, так как католики, православные и протестанты в целом не являются пацифистами, хотя официальная позиция Ватикана состоит в том, что любая война — это плохо и войны должны быть прекращены.

«Но это не мешает верующим разных конфессий воевать и обосновывать войны священными целями — так было, есть и будет. И сейчас идет идеологическая борьба за то, какой будет эта мотивация. В данном случае это борьба на религиозном поле между Ватиканом и Трампом», — сказал Лункин.

Для нынешнего президента США, обозначил религиовед, это вполне естественно, поскольку он еще в 2017 году поймал волну запроса на идентичность, суверенитет и традицию — прежде всего на Западе.

«На этом Трамп и выиграл, потому что не только половина Америки, но уже и половина Европы, условно говоря, понимает главу Белого дома. И даже если его считают экстравагантным человеком, люди видят, что что-то с этой неолиберальной элитой мировой делать надо», — подытожил Лункин.

Ранее папа Римский Лев XIV сообщил, что обратился к Трампу с просьбой прекратить военные действия в Иране. Он выразил надежду на завершение конфликта до Пасхи.

Напомним, в декабре 2025 года понтифик раскратиковал американского президента за его попытки ослабить союз между США и Европой.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
