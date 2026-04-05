Поездка в Россию особенно запомнилась бизнесмену. Он назвал Москву «настоящей цивилизацией». Эррол Маск считает, что Запад утратил многое, что есть в столице России. Предприниматель обратил особое внимание на заметную чистоту города. Он также похвалил уровень сервиса и отношение людей. Бизнесмен отметил, что на Западе говорят о Москве только в негативном ключе. Он опроверг эти заявления. Эррол Маск рассказал, что ему с детства представляли Россию как врага. Ему внушали, что Москва хочет «завоевать» государства. По словам бизнесмена, эти представления не подтвердились.