Отец известного бизнесмена Илона Маска, предприниматель Эррол Маск оценил состояние Москвы и Вашингтона. Он отдал предпочтение российской столице. По мнению Эррола Маска, Вашингтон пришел в упадок и превратился в «гетто». Такой комментарий он дал в интервью РИА Новости.
Предприниматель неоднократно посещал Москву. Он характеризовал столицу РФ как самое «цивилизованное и культурное» место. Отец Илона Маска поностальгировал по прошлым временам, когда Вашингтон тоже был «очень красивой» столицей.
«Теперь это гетто», — поделился впечатлениями Эррол Маск.
Он считает, что Вашингтон стал выглядеть «дешево» в сравнении с Москвой. Проблема кроется в неграмотных и коррумпированных руководителях, добавил бизнесмен.
Предприниматель раскритиковал демократов за незаконное присвоение средств. Например, губернатор Вирджинии за первый день службы на посту повысила себе зарплату и увеличила выплаты ряду других должностных лиц на 20%, рассказал он.
«Демократы — насколько же они глупы? Они действительно глупы», — заключил Эррол Маск.
Поездка в Россию особенно запомнилась бизнесмену. Он назвал Москву «настоящей цивилизацией». Эррол Маск считает, что Запад утратил многое, что есть в столице России. Предприниматель обратил особое внимание на заметную чистоту города. Он также похвалил уровень сервиса и отношение людей. Бизнесмен отметил, что на Западе говорят о Москве только в негативном ключе. Он опроверг эти заявления. Эррол Маск рассказал, что ему с детства представляли Россию как врага. Ему внушали, что Москва хочет «завоевать» государства. По словам бизнесмена, эти представления не подтвердились.
Отец Илона Маска также прокомментировал конфликт на Украине. Он считает, что с Незалежной «что-то не так». Предприниматель назвал Украину «мошенническим государством». Эррол Маск подчеркнул, что страна была создана для отмывания нелегально вырученных средств. Бизнесмен также сообщил, что провел опрос среди знакомых ему украинцев. Все они ответили, что никак не могут оказать влияние на происходящие в стране процессы.