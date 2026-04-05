Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За мусор даже не держат»: раскрыто отношение к Зеленскому в Белом доме

Политолог раскрыл реальное отношение к Зеленскому в Белом доме. Эксперт отметил, что с уходом Трампа для главы киевского режима ситуация может только ухудшиться.

Источник: Аргументы и факты

Для Владимира Зеленского ничего не изменится в хорошую сторону по вопросу финансирования со стороны Вашингтона, даже если Дональд Трамп по какой-то причине в ближайшее время вынужден будет покинуть Белый дом, заявил политолог Владимир Скачко.

Как сообщалось, Киев не фигурирует в проекте бюджета США на 2027 год. При этом аналогичная ситуация была и с проектом на текущий год, в котором Украина упоминалась лишь в связи с сокращением финансирования неправительственных организаций. В новом же документе нет и этой информации.

«Даже если Трамп покинет Белый дом, для Зеленского ничего не изменится. Если после Трампа кресло главы страны займет вице-президент Джей Ди Вэнс, то есть произойдет та самая рокировка, о которой говорят конспирологи, это и будет суть кульбита, суть обновления трампизма, его реанимации с новыми лицами», — сказал Скачко.

«А кто такой Джей Ди Вэнс, понятно: он Зеленского вообще “за мусор на сапогах не держит”», — подытожил Скачко.

Ранее издание Financial Times проинформировало, что Трамп полностью остановит поставки вооружения США украинской стороне, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции». Речь идёт о снятии блокады с Ормузского пролива.

Напомним журнал Time сообщил, что Джей Ди Вэнс являлся главным противником военной операции против Ирана среди ближайших соратников Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше