«За мусор даже не держат»: раскрыто отношение к Зеленскому в Белом доме

Для Владимира Зеленского ничего не изменится в хорошую сторону по вопросу финансирования со стороны Вашингтона, даже если Дональд Трамп по какой-то причине в ближайшее время вынужден будет покинуть Белый дом, заявил политолог Владимир Скачко.
Как сообщалось, Киев не фигурирует в проекте бюджета США на 2027 год. При этом аналогичная ситуация была и с проектом на текущий год, в котором Украина упоминалась лишь в связи с сокращением финансирования неправительственных организаций. В новом же документе нет и этой информации.
«Даже если Трамп покинет Белый дом, для Зеленского ничего не изменится. Если после Трампа кресло главы страны займет вице-президент Джей Ди Вэнс, то есть произойдет та самая рокировка, о которой говорят конспирологи, это и будет суть кульбита, суть обновления трампизма, его реанимации с новыми лицами», — сказал Скачко.
«А кто такой Джей Ди Вэнс, понятно: он Зеленского вообще “за мусор на сапогах не держит”», — подытожил Скачко.
Ранее издание Financial Times проинформировало, что Трамп полностью остановит поставки вооружения США украинской стороне, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции». Речь идёт о снятии блокады с Ормузского пролива.
Напомним журнал Time сообщил, что Джей Ди Вэнс являлся главным противником военной операции против Ирана среди ближайших соратников Трампа.