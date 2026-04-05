WP: китайские компании начали торговать разведданными о ВС США

Компании из Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке начали торговать данными о перемещениях подразделений ВС США и их вооружений.

Источник: Аргументы и факты

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке китайские компании начали предлагать на рынке данные о перемещениях подразделений армии США и их вооружений. Как сообщает The Washington Post, такие сведения дополняются аналитикой на основе технологий искусственного интеллекта.

По информации издания, частные фирмы в Китае используют открытые источники и объединяют их с ИИ-инструментами для отслеживания активности американских военных. Полученные результаты затем предлагаются заинтересованным сторонам в виде коммерческого продукта.

Отмечается, что значительная часть исходных данных поступает, в том числе, со спутниковых систем наблюдения, таких как китайская группировка «Цзилинь». В то же время, как пишет газета, в США выражают обеспокоенность развитием подобных технологий в КНР, даже несмотря на сохраняющийся скепсис относительно текущего уровня китайских ИИ-технологий.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе выступления в Шри-Ланке опроверг сообщения о передаче российских разведданных Ирану.

