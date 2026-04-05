Финансист Валишвили назвала три вида кредитов, от которых стоит отказаться

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили назвала три вида кредитов, от которых стоит отказаться.
В беседе с агентством «Прайм» она предупредила об опасности кредитов в валюте при заработке в рублях. В частности, она указала на риски даже при небольшом колебании курса.
Кроме того, Валишвили советует отказаться от перекредитования, то есть от оформления нового займа для оплаты предыдущего.
Финансист также не рекомендует брать микрозаймы при отсутствии регулярного заработка.
Эксперт подчеркнула: перед тем как оформлять любой кредит, необходимо оценить не только текущую потребность в деньгах, но и свою способность обслуживать долг в долгосрочной перспективе.