Келин заявил, что атаки Британии на суда не останутся без ответа

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что возможные действия Лондона по задержанию судов, связанных с Россией, не останутся без ответа. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время рассматриваются варианты ответных мер, которые могут быть реализованы в случае подобных шагов со стороны британских властей.
Ранее британское правительство объявило о намерении усилить контроль за судами, находящимися под санкциями, включая право военных подниматься на их борт при проходе через территориальные воды страны.
Также планируется ужесточение ограничений, вплоть до закрытия британских вод, включая акваторию Ла-Манша, для таких судов. Эти меры, как утверждается, направлены против так называемого теневого флота, который, по мнению Лондона, используется для транспортировки российских энергоресурсов.
Келин отметил, что подобные действия могут повлечь серьезные последствия, в том числе юридические споры и значительные финансовые издержки. Он подчеркнул, что владельцы судов могут обратиться в суды, что создаст дополнительные проблемы для британской стороны, и призвал Лондон тщательно оценить возможные риски перед принятием окончательных решений.
Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия найдет способы ответить Великобритании на планы по перехвату российских судов.