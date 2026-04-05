Эксперть Янь: КНР создает беспилотные подводные аппараты не для атак на США

ГОНКОНГ, 5 апреля. /ТАСС/. Китай разрабатывает сверхбольшие беспилотные подводные аппараты (БПА) не для атаки на Западное побережье США, как полагают некоторые американские эксперты, а для противодействия угрозам в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море. Об этом заявил китайский специалист по подводным аппаратам, глава отдела по беспилотным системам в Колледже интеллектуальных систем и инженерии Харбинского инженерного университета Янь Чжэпин.
Китайские сверхкрупные БПА «приоритетно ориентированы на региональную безопасность и прибрежную оборонительную разведку, одновременно поддерживая гражданские исследования и мониторинг окружающей среды», приводит его слова газета South China Morning Post (SCMP). Таким образом, эти аппараты будут в основном «противодействовать военным операциям США в потенциальных ситуациях в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, а не наносить удары через Тихий океан», отметил эксперт.
Ранее Китай представил сверхбольшие беспилотные подводные аппараты HSU001 и AJX002 длиной около 20 м. Как указывает SCMP, в западных СМИ сообщалось о якобы существовании «засекреченного варианта» китайского БПА длиной более 40 м, что вызвало обеспокоенность в Соединенных Штатах. Несколько американских экспертов в области обороны предположили, что Пекин благодаря таким аппаратам может атаковать цели, в том числе на Западном побережье США.
Янь Чжэпин отметил, что китайские сверхбольшие БПА следующего поколения будут оснащены миниатюрными ядерными реакторами для долгой подводной работы, а также квантовой и нейтринной связью, обеспечивающей незаметную передачу данных. Эти аппараты будут иметь мощный искусственный интеллект для автономного принятия решений. Создание таких БПА «представляет собой не просто технические амбиции, но и стратегическую решимость страны и ее промышленный потенциал», отметил эксперт.