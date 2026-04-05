Дотком считает, что ЕС не выделит Украине кредит в €90 млрд

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение о том, что ЕС не выдаст Киеву кредит в размере €90 млрд, согласованный в 2025 году.
«Удачи в получении этих €90 млрд. Россия победит в этом конфликте. По моему скромному мнению, она уже победила. ЕС ни в коем случае не даст Украине €90 млрд», — написал он в X, добавив, что причиной отказа в выдаче суммы может стать пересмотр позиции Москвы в отношении вступления Украины в Евросоюз.
2 апреля амглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение о том, что ЕС может превратиться в крайне враждебный по отношению к РФ военный союз.
В декабре 2025 года на саммите ЕС был согласован кредит для Украины в размере €90 млрд (€60 млрд на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды) на 2026 и 2027 год. Однако 19 марта 2026 года венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти заблокировали предоставление «военного кредита», а также утверждение 20-го пакета санкций против России.