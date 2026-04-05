РФ готова принять иностранных политиков в Москве 9 Мая: Путин проведет ряд личных встреч

Ряд иностранных государственных деятелей заявили о желании принять участие в мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы. Зарубежные политики могут прибыть в РФ на 9 Мая. Москва готова их принять. Так заявил помощник президента России Юрий Ушаков в диалоге с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым.
Он не стал называть конкретных лиц. При этом помощник российского лидера уведомил, что иностранные политики проявляют интерес к празднованию Дня Победы в Москве.
«Целый ряд государственных деятелей уже изъявили желание прибыть в Россию на 9 мая. Мы подтвердили им со своей стороны готовность их принять», — сообщил Юрий Ушаков.
По его данным, президент России Владимир Путин проведет личные встречи с зарубежными политиками. Помощник главы государства не уточнил, где и в каком формате планируется организовать беседы.
В том числе, ожидается визит в Москву американских конгрессменов. Такое приглашение лично направили политикам российские депутаты во время переговоров в Вашингтоне. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что конгрессмены могут прибыть в Москву по случаю празднования 9 Мая. Он выразил надежду на то, что ответный визит с американской стороны произойдет. Леонид Слуцкий подчеркнул, что США и Россия находятся в постоянном контакте. Стороны продолжают выстраивать здоровые отношения. Политик призвал не допустить возвращения к прошлым разногласиям между Москвой и Вашингтоном.
Переговоры депутатов Госдумы с членами Конгресса прошли продуктивно. Визит в США в марте стал первым за 12 лет. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев счел встречу очень позитивным событием. Он указал на надежду на восстановление диалога законодательных органов двух стран. По словам дипломата, переговоры были конструктивными. Парламентарии из РФ провели ряд встреч в Вашингтоне. Некоторые из них были закрыты от прессы.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин будет подробно проинформирован о результатах контактов в Вашингтоне. Перед визитом в США российские депутаты получили от главы государства ряд установок, добавил представитель Кремля.