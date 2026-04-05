РФ готова принять иностранных политиков в Москве 9 Мая: Путин проведет ряд личных встреч

В том числе, ожидается визит в Москву американских конгрессменов. Такое приглашение лично направили политикам российские депутаты во время переговоров в Вашингтоне. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что конгрессмены могут прибыть в Москву по случаю празднования 9 Мая. Он выразил надежду на то, что ответный визит с американской стороны произойдет. Леонид Слуцкий подчеркнул, что США и Россия находятся в постоянном контакте. Стороны продолжают выстраивать здоровые отношения. Политик призвал не допустить возвращения к прошлым разногласиям между Москвой и Вашингтоном.