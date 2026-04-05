Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ленинградской областью силы ПВО сбили беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией региона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На данный момент силами ПВО сбит один БПЛА над территорией Ленинградской области», — уточнил Дрозденко.

Ранее в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.

Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета на территории региона.

Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.

Биография Александра Дрозденко
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
