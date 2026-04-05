Над Ленинградской областью силы ПВО сбили беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат над территорией региона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На данный момент силами ПВО сбит один БПЛА над территорией Ленинградской области», — уточнил Дрозденко.
Ранее в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.
Губернатор также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета на территории региона.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.