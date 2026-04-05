Боец Фара: на Сумском направлении у ВСУ наблюдается дефицит топлива

Украинские войска испытывают дефицит топлива на Сумском направлении, рассказал начальник службы горюче-смазочных материалов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фара.
«По данным разведки, в ходе воздушного наблюдения можно сделать вывод, что у противника в последнее время происходит дефицит топлива», — сообщил он агентству РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците дизельного топлива на Украине на фоне конфликта вокруг Ирана.
Газета Politico также писала, что ВСУ столкнулись с дефицитом топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.