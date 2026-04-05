Риттер объяснил, почему США не решатся на наземную операцию в Иране

Американские военные не станут проводить масштабную наземную операцию в Иране, который вёл подготовку к отражению такой атаки два десятилетия, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Иранцы планировали оборонительную операцию двадцать лет. Они действуют по плану, а США вынуждены реагировать на этот план. Наземного вторжения не будет. Этого просто не произойдёт», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала профессора Нимы Альхоршида.
При этом Риттер не исключил проведения рейда, но задался вопросом о необходимости такого шага. Аналитик уверен, что даже при небольшой операции могут погибнуть все военные, которые в ней участвуют.
Экс-офицер разведки пояснил, что для такого рейда требуется веская причина. По словам эксперта, целью операции мог бы быть захват Соединёнными Штатами 60 процентов обогащённого урана для последующего вывоза этого груза.
Риттер также назвал нереалистичными планы по захвату иранского острова Харк, о которых в последнее время упоминается в СМИ и политических кругах.
«Мы даже не собираемся его захватывать. Этот остров низкий и плоский, его сравняют с землей. Иранцы знают о нём всё, а мы — ничего. Нет, это была бы бойня. Это было бы глупо», — добавил аналитик.