В Кувейте системы энерго- и водоснабжения пострадали при атаке БПЛА

Две станции энерго- и водоснабжения в Кувейте получили повреждения и были отключены в результате атаки беспилотников.
Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA.
Согласно данным журналистов, удар дрона нанёс инфраструктурным объектам значительный материальный ущерб.
Вынужденно остановили работу водоочистные сооружения и электростанции.
Сведений о погибших или пострадавших в результате атаки не поступало.
В Кувейте после атаки беспилотников начался пожар в нефтеперерабатывающем комплексе. Удару дронов подвергся также комплекс правительственных зданий.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.