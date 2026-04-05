В Кувейте системы энерго- и водоснабжения пострадали при атаке БПЛА

Две станции энерго- и водоснабжения в Кувейте получили повреждения и были отключены в результате атаки беспилотников.

Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA.

Согласно данным журналистов, удар дрона нанёс инфраструктурным объектам значительный материальный ущерб.

Вынужденно остановили работу водоочистные сооружения и электростанции.

Сведений о погибших или пострадавших в результате атаки не поступало.

В Кувейте после атаки беспилотников начался пожар в нефтеперерабатывающем комплексе. Удару дронов подвергся также комплекс правительственных зданий.

