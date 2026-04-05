Дрозденко сообщил об уничтожении второго дрона над Ленинградской областью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом.
«Силами ПВО над Ленинградской областью сбит второй БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал о взрывах над Кстово в Нижегородской области.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.