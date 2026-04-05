МИД Индонезии потребовал от ООН обеспечить безопасность всех миротворцев

Индонезия выступила с требованием обеспечить надежную защиту для всех миротворцев ООН после гибели трех своих военнослужащих, служивших в составе миссии UNIFIL в Ливане. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сугионо, подчеркнув важность безопасности персонала, задействованного в поддержании мира.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что миротворческие миссии принципиально отличаются от операций по принуждению к миру, так как их участники не вовлечены в боевые действия. По его словам, контингент ООН выполняет задачи по стабилизации обстановки и не предназначен для ведения войны.
Сугионо также указал, что индонезийские военнослужащие, направленные в Ливан, не оснащены и не уполномочены для участия в боевых операциях. Он подчеркнул, что их подготовка и оснащение ориентированы исключительно на миротворческую деятельность, а текущая ситуация не должна создавать угрозу для их безопасности.
Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Маснаа» на ливано-сирийской границе началась срочная эвакуация сотрудников пограничной службы и таможни. Такие меры были приняты после получения информации о возможном авиаударе со стороны Израиля.