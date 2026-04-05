Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает нехватку связистов в Сумской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает острый дефицит связистов», — приводит агентство слова собеседника.
В силовых структурах рассказали, что ВСУ привлекают к выполнению задач молодых военных из Полтавы, у которых нет достаточного опыта.
Ранее сообщалось, что украинские войска испытывают дефицит топлива на Сумском направлении.