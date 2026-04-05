Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Варуфакис заявил, что санкции против России обернулись трагедией для европейцев

Санкции в отношении Российской Федерации обернулись трагедией для европейцев, которые рассчитывали разрушить ее экономику. Такое мнение высказал бывший глава Министерства финансов Греции Янис Варуфакис.

— Это трагедия для европейцев. Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить экономику РФ, но получилось совершенно наоборот, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости на форуме Т-Банка «ТОЛК-2026».

По его словам, Россия смогла обратить эффект санкций в свою пользу и достичь значимых целей.

Швейцария задумалась о том, чтобы снять санкции в отношении РФ, дискуссии по этому поводу активизировались в парламенте страны на фоне войны Соединенных Штатов Америки с Ираном и сложной ситуации с энергоресурсами в Европейском союзе. Об этом 1 апреля сообщил депутат Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор.

По его словам, в нынешних условиях республике следует сохранять свободу действий и диверсифицировать источники поставок, но одним из препятствий этому являются санкции в отношении России.