Санкции в отношении Российской Федерации обернулись трагедией для европейцев, которые рассчитывали разрушить ее экономику. Такое мнение высказал бывший глава Министерства финансов Греции Янис Варуфакис.
— Это трагедия для европейцев. Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить экономику РФ, но получилось совершенно наоборот, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости на форуме Т-Банка «ТОЛК-2026».
По его словам, Россия смогла обратить эффект санкций в свою пользу и достичь значимых целей.
Швейцария задумалась о том, чтобы снять санкции в отношении РФ, дискуссии по этому поводу активизировались в парламенте страны на фоне войны Соединенных Штатов Америки с Ираном и сложной ситуации с энергоресурсами в Европейском союзе. Об этом 1 апреля сообщил депутат Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор.
По его словам, в нынешних условиях республике следует сохранять свободу действий и диверсифицировать источники поставок, но одним из препятствий этому являются санкции в отношении России.