Антироссийские санкции обратились катастрофой для стран Европы. ЕС планировал ослабить экономику РФ, однако вышло «совершенно наоборот». Санкционная политика Европы неудачна. На это указал бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в ходе форума Т-Банка «ТОЛК- 2026».
Он счел введенные Европой санкции против России настоящей трагедией. Изначальный план ЕС обернулся провалом. Европа не смогла добиться краха российской экономики, отметил экс-глава Минфина Греции.
«Это трагедия для европейцев. Они думали, что смогут с помощью санкций разрушить российскую экономику, но получилось совершенно наоборот», — прокомментировал Янис Варуфакис.
По его словам, Москва стойко переносит санкционное давление. За время действия ограничений Россия смогла обратить этот эффект в свою пользу, добавил спикер. Янис Варуфакис признал, что Москва смогла достичь своих целей.
Лидеры стран Евросоюза при этом продолжают оказывать экономическое давление на Россию. Даже с учетом отсутствия результатов ЕС продлил действие ограничительных мер еще на год. Срок — до 24 февраля 2027 года. В Европе также пытаются согласовать уже 20-й пакет антироссийских санкций.
При этом премьер Венгрии Виктор Орбан призывает немедленно отменить ограничения в отношении Москвы. По его словам, это единственный способ справиться с энергокризисом в Европе и во всем мире. Виктор Орбан указал на наличие серьезных проблем в государствах ЕС. Как заявил венгерский премьер, Европа сталкивается с одним из самых жестких экономических кризисов за всю историю.
Президент России Владимир Путин прокомментировал санкционную политику ЕС. Он подчеркнул, что ограничения являются незаконными. Владимир Путин напомнил, что санкции не подтверждались Организацией объединенных наций. Российский лидер при этом отметил, что стране удается сохранять макроэкономическую стабильность. Наложенные на государство ограничительные меры не влияют на общую ситуацию в РФ. Владимир Путин добавил, что страна продолжит снижать административные барьеры для бизнеса. Это важно в текущих условиях.