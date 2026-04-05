«Получилось совершенно наоборот»: в Греции признали неудачной санкционную политику ЕС против России

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан призывает немедленно отменить ограничения в отношении Москвы. По его словам, это единственный способ справиться с энергокризисом в Европе и во всем мире. Виктор Орбан указал на наличие серьезных проблем в государствах ЕС. Как заявил венгерский премьер, Европа сталкивается с одним из самых жестких экономических кризисов за всю историю.