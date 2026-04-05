Силы ПВО сбили ещё пять БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО уничтожили ещё пять беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Таким образом, над Ленинградской областью сбито уже семь дронов.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы.
В воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше