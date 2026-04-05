ТАСС: создание онковакцины для каждого пациента занимает три месяца

Создание индивидуальной вакцины для терапии меланомы у конкретного пациента на данный момент занимает около трёх месяцев, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Инновационная разработка «Неоонковак» предназначена для лечения взрослых людей с неоперабельной или метастатической меланомой.

Гущин подчеркнул, что в перспективе исследователи планируют оптимизировать технологические процессы и существенно ускорить производство лекарства.

«Сейчас для создания препарата нам нужно порядка трёх месяцев. Со временем этот срок будет сокращаться», — пояснил Гущин.

О том, что в России начали использовать вакцину от рака «Неоонковак», стало известно в среду, 1 апреля. Сообщалось, что первым пациентом стал 60-летний курянин с диагнозом «меланома кожи».