Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки «Восток» предотвратили попытку ротации украинских сил в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, противник пытался перебросить личный состав к местам сосредоточения с использованием автомобильной техники.
По данным ведомства, операторы ударных беспилотников своевременно выявили движение техники и нанесли удары, в результате чего транспортные средства были уничтожены. Попытки подразделений рассредоточиться на местности после высадки также были пресечены с помощью точечных атак дронов.
Кроме того, силы воздушного прикрытия сумели нейтрализовать разведывательные беспилотники и тяжелые гексакоптеры противника в этом районе. Также сообщается об уничтожении замаскированных укреплений, включая блиндажи, расположенные в лесополосах на запорожском направлении.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.