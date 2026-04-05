Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.

Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки «Восток» предотвратили попытку ротации украинских сил в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, противник пытался перебросить личный состав к местам сосредоточения с использованием автомобильной техники.

По данным ведомства, операторы ударных беспилотников своевременно выявили движение техники и нанесли удары, в результате чего транспортные средства были уничтожены. Попытки подразделений рассредоточиться на местности после высадки также были пресечены с помощью точечных атак дронов.

Кроме того, силы воздушного прикрытия сумели нейтрализовать разведывательные беспилотники и тяжелые гексакоптеры противника в этом районе. Также сообщается об уничтожении замаскированных укреплений, включая блиндажи, расположенные в лесополосах на запорожском направлении.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.