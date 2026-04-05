СК расследует атаку БПЛА на Таганрог с гибелью человека

Следственный комитет России начал расследование массированных ударов беспилотников Вооружённых сил Украины по нескольким российским регионам. В результате атак погибли и получили ранения мирные жители, сообщили в пресс-службе ведомства.
Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Таганроге. В ночь на 4 апреля после налёта БПЛА один человек погиб, ещё четверо пострадали. Состояние троих из них врачи оценивали как тяжёлое.
Кроме того, удар по городу пришёлся по объектам коммерческой инфраструктуры. Загорелись складские помещения, принадлежащие логистической компании. Людей пришлось срочно эвакуировать.
В ту же ночь силы ПВО отражали атаки беспилотников в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах области. В заливе из-за падения обломков дронов пострадало гражданское судно. На нём вспыхнул пожар, который удалось локализовать только к утру.