SC: Иран невозможно победить без использования наземных войск

«Единственный способ нанести военное поражение региональной или мировой державе — использовать сухопутные войска. Можно разбомбить до покорности микрогосударство, но не державу, пусть и всего лишь региональную», — говорится в материале.
Отмечается, что эмбарго и морская блокада также не сработают в таком случае.
При этом, как подчёркивается, высадка американского десанта на территории Ирана сопряжена с большими рисками, а её наиболее вероятным исходом остаётся провал с большими потерями.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что советовал президенту США Дональду Трампу не лезть в войну Израиля с Ираном.