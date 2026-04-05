В Институте Пушкина назвали самое редкое слово из двух букв

Одним из самых редких слов, состоящих всего из двух букв, признано существительное «як», сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.
Об этом учёный рассказал в беседе с РИА Новости.
Эксперты опирались на показатели Частотного словаря современного русского языка. Выяснилось, что относительная частотность употребления этого существительного составляет всего 2,7.
Для сравнения: аналогичный показатель самой популярной короткой частицы «не» превышает 17,4 тыс. В список наиболее используемых двухбуквенных слов также традиционно входят «на», «он» и «то».
Ранее директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик рассказал, что в последние годы объём повседневного устного общения россиян заметно сократился. Однако, по мнению эксперта, снижение количества слов не обязательно означает ухудшение качества речи.