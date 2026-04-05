Axios: спецназ США спас второго члена экипажа сбитого истребителя F-15

Спецназ США спас второго члена экипажа американского истребителя F-15, сбитого Ираном. Об этом Axios сообщили три американских официальных лица.
«Один из американских чиновников заявил, что субботняя операция проводилась специализированным подразделением коммандос при мощной поддержке с воздуха, что американские войска открыли шквальный огонь и что все силы уже покинули Иран», — говорится в материале.
Отмечается, что самолёты ВВС США нанесли удары по иранским силам, чтобы не допустить их прибытия в район, где был пилот.
По данным портала, американский лидер Дональд Трамп и высокопоставленные члены его команды следили за спасательной операцией из ситуационного центра Белого дома.
3 апреля стало известно, что истребитель ВС США F-15E был сбит над Ираном.
Также сообщалось, что иранские военные обстреляли задействованные в поиске F-15 американские вертолёты.
Издание The Telegraph писало, что судьба пропавшего пилота F-15E может изменить ход войны в Иране.