Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: спецназ США спас второго члена экипажа сбитого истребителя F-15

Спецназ США спас второго члена экипажа американского истребителя F-15, сбитого Ираном. Об этом Axios сообщили три американских официальных лица.

Спецназ США спас второго члена экипажа американского истребителя F-15, сбитого Ираном. Об этом Axios сообщили три американских официальных лица.

«Один из американских чиновников заявил, что субботняя операция проводилась специализированным подразделением коммандос при мощной поддержке с воздуха, что американские войска открыли шквальный огонь и что все силы уже покинули Иран», — говорится в материале.

Отмечается, что самолёты ВВС США нанесли удары по иранским силам, чтобы не допустить их прибытия в район, где был пилот.

По данным портала, американский лидер Дональд Трамп и высокопоставленные члены его команды следили за спасательной операцией из ситуационного центра Белого дома.

3 апреля стало известно, что истребитель ВС США F-15E был сбит над Ираном.

Также сообщалось, что иранские военные обстреляли задействованные в поиске F-15 американские вертолёты.

Издание The Telegraph писало, что судьба пропавшего пилота F-15E может изменить ход войны в Иране.

