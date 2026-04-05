Посол Келин заявил, что атаки Британии на суда не останутся без ответа

Посол России в Великобритании Андрей Келин в воскресенье, 5 апреля, заявил, что возможные попытки Лондона захватить связанные с РФ суда не останутся без ответа.

По его словам, соответствующие меры уже прорабатываются, при этом их содержание он раскрывать не стал.

— Соответствующие меры прорабатываются. Пусть это будет для британцев сюрпризом, — сказал Келин.

Он также призвал Лондон учитывать последствия подобных действий и добавил, что за захватом последуют судебные разбирательства со стороны судовладельцев и значительные финансовые издержки, передает РИА Новости.

Ранее правительство Британии сообщило, что военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через британские воды. Лондон также перекроет свои воды, включая Ла-Манш, для судов так называемого теневого флота, перевозящего российские энергоресурсы.

Еще 1 марта Бельгия перехватила танкер, который, как утверждается, якобы принадлежит к российскому теневому флоту.

4 марта российский газовоз атаковали в Средиземном море. Нападение совершили с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. На судне, которое двигалось из Мурманска, находились 30 человек, все они граждане России.

