Бойцы спецназа «Ахмат» и смежные подразделения группировки «Север» уничтожили колонну техники украинских войск при попытке зайти на один из участков фронта в Сумской области, сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.
Об этом военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.
Перемещение нескольких единиц техники противника было вскрыто благодаря круглосуточной воздушной разведке. После оперативного обнаружения целей живая сила и машины подверглись ударам тактических беспилотников.
Собеседник агентства предположил, что украинские формирования попытались воспользоваться плохими метеоусловиями — туманом и дождём. Также военнослужащий не исключает, что это могло быть новое подразделение, личный состав которого плохо ориентировался в текущей оперативной обстановке.
«Нехарактерное поведение продемонстрировали. Если у них какие-то сбои по вопросам взаимодействия, то, конечно, да, не зная обстановки, могли заходить в иллюзиях — и такое случилось», — рассказал Пресс.
Ранее сообщалось, что недавно сформированная 50-я артиллерийская бригада ВСУ испытывает нехватку связистов в Сумской области.