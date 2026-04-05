Дрозденко: число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 17

Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников достигло 17, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах по территории области», — написал он в Telegram-канале.
Данные о последствиях уточняются. О пострадавших не сообщается.
В воздушном пространстве региона объявлена опасность БПЛА.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. На запасные аэродромы ушли восемь самолётов.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.