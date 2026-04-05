Кремль ответил на слухи об отмене парада Победы

Песков заявил о подготовке Кремля к празднованию Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о возможной отмене парада Победы в Москве. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, Кремль готовится к празднованию Дня Победы.

«Мы готовимся к празднованию Дня Победы!» — опубликовала Собчак слова пресс-секретаря президента России.

До этого Песков сообщил, что Москва с радостью примет глав дружественных стран на праздновании Дня Победы. При этом он уточнил, что итоговый список участников еще не сформирован.

О том, что Москва готова принять зарубежных гостей на праздновании 9 Мая, ранее заявил и помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, ряд иностранных государственных деятелей уже заявили о желании участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Однако он также не стал называть конкретных лиц.

