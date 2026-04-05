Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15

Президент США Дональд Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа сбитого над Ираном американского истребителя F-15.
«За последние несколько часов Вооружённые силы Соединённых Штатов провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США, чтобы спасти одного из наших невероятных офицеров, который, кстати, является очень уважаемым полковником. Я с огромной радостью сообщаю вам, что он жив и здоров», — написал Трамп в Truth Social.
По его словам, военнослужащий получил ранения. Президент добавил, что лётчик находился в тылу в горах Ирана, а иранские силы с каждым часом подбирались всё ближе. США отправили десятки самолётов, чтобы забрать его.
Трамп также подтвердил, что вчера в Иране был спасён ещё один американский пилот.
Ранее портал Axios сообщал, что спецназ США спас второго члена экипажа сбитого Ираном американского истребителя F-15.
3 апреля стало известно, что истребитель ВС США F-15E был сбит над Ираном.
Также сообщалось, что иранские военные обстреляли задействованные в поиске F-15 американские вертолёты.
Издание The Telegraph писало, что судьба пропавшего пилота F-15E может изменить ход войны в Иране.