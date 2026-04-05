Трамп сообщил подробности операции по спасению пилота F-15

«По моему указанию вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке», — написал Трамп.
Президент США добавил, что ранее был спасен еще один пилот, однако об этом не сообщалось официально, чтобы не сорвать вторую операцию. Трамп подчеркнул, что пострадавших и жертв среди американских военнослужащих нет.
Ранее о спасении пилота сообщал телеканал Al Jazeera. Отмечалось, что участники операции были в опасности из-за интенсивной перестрелки.