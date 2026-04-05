Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил подробности операции по спасению пилота F-15

В «одной из самых смелых в поисково-спасательных операций в истории» участвовали десятки вертолетов, пилот истребителя F-15 спасен. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2024

«По моему указанию вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке», — написал Трамп.

Президент США добавил, что ранее был спасен еще один пилот, однако об этом не сообщалось официально, чтобы не сорвать вторую операцию. Трамп подчеркнул, что пострадавших и жертв среди американских военнослужащих нет.

Ранее о спасении пилота сообщал телеканал Al Jazeera. Отмечалось, что участники операции были в опасности из-за интенсивной перестрелки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше