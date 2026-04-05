США пришлось взрывать собственные самолеты при спасении пилота

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об успешном спасении американского военнослужащего, подчеркнув, что операция была одной из самых дерзких в истории США. По его словам, в операции участвовали десятки самолетов и сотни бойцов спецназа. Пилот скрывался в горах почти двое суток и был эвакуирован ночью. Сообщается, что американские беспилотники MQ Reaper наносили удары по иранским поисковым группам, которые приближались к пилоту.