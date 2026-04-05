США пришлось взрывать собственные самолеты при спасении пилота

Два американских транспортных самолета были уничтожены в Иране в ходе операции по спасению сбитого пилота F-15E, чтобы предотвратить их захват иранскими военными. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в американской администрации.
Инцидент произошел после того, как группа американских спасателей успешно эвакуировала пилота с территории, контролируемой иранскими войсками. После завершения миссии два транспортных самолета, использовавшиеся для переброски личного состава, оказались заблокированы на отдаленной иранской базе.
«После эвакуации летчика два транспортных самолета США были уничтожены на иранской базе, чтобы они не достались противнику», — сообщает CBS News со ссылкой на свои источники.
Чтобы вывезти спасателей и пилота, были направлены три дополнительных самолета. Уничтожение техники было необходимо для предотвращения попадания технологий и оборудования в руки противника.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об успешном спасении американского военнослужащего, подчеркнув, что операция была одной из самых дерзких в истории США. По его словам, в операции участвовали десятки самолетов и сотни бойцов спецназа. Пилот скрывался в горах почти двое суток и был эвакуирован ночью. Сообщается, что американские беспилотники MQ Reaper наносили удары по иранским поисковым группам, которые приближались к пилоту.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.