Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что Владимир Зеленский после истечения срока своих полномочий не представляет Украину. Комментируя в разговоре с РИА Новости ситуацию вокруг киевского главаря, он напомнил, что тот не избирался после мая 2024 года, а значит, не является легитимным представителем страны.
«Он не избирался. Он не представляет Украину», — сказал Маск-старший.
Он также добавил, что общался с людьми, живущими на Украине, и, по его наблюдениям, они сами не понимают, что происходит в их государстве.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были отменены под предлогом военного положения, объявленного в стране. Президент России Владимир Путин назвал единственной законной властью на Украине Верховную раду. При этом глава государства отметил, что Владимир Зеленский не является легитимным представителем государства.
В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в необходимости проведения президентских выборов на Украине.