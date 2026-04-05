«Россия прежде всего»: в США сделали неожиданное признание о Трампе и Путине

Действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке стали тяжелым ударом для европейских союзников и принесли выгоду России, пишет The Atlantic.

Действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке стали тяжелым ударом для европейских союзников и принесли выгоду России, пишет The Atlantic. По мнению издания, иранский конфликт ослабляет Украину и укрепляет позиции Владимира Путина.

«Для европейских друзей и союзников Америки война с Ираном обернулась тяжелейшим стратегическим ударом. Пока Россия и Украина ведут изнурительный конфликт на истощение, где выиграет тот, кто сможет продержаться дольше, иранская война помогает России (материально и психологически) и наносит ущерб Украине», — говорится в публикации The Atlantic.

Издание отмечает, что рост цен на нефть из-за конфликта в Иране обогащает российскую казну. При этом европейские союзники обеспокоены тем, что Вашингтон не учитывает последствия своих действий для их безопасности. The Atlantic подчеркивает, что действия США в Иране укрепили позиции великих держав-экспансионистов в лице России и Китая, ускорили глобальный политический и экономический хаос и сделали Америку максимально слабой и изолированной с 1930-х годов.

В статье также отмечается равнодушие Штатов к последствиям собственных действий, особенно в контексте европейской безопасности.

«Решение Трампа снять санкции с российской нефти — против возражений Германии, Японии, Великобритании, Франции, Канады и Евросоюза — наглядно продемонстрировало, сколь мало Вашингтон заботится о безопасности Европы», — подчеркивается в материале.

По мнению издания, действия Трампа не только подрывают доверие к США, но и создают угрозу для союзнических отношений, выстраивавшихся десятилетиями.

«Европейцам остается гадать: решение Трампа вступить в войну с Ираном увеличивает или уменьшает вероятность того, что он предпримет столь же смелые действия в отношении Гренландии?» — задается вопросом автор.

Читайте материал: «США пришлось взрывать собственные самолеты при спасении пилота».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше