Иран заявил о провале миссии США по спасению пилота: вертолеты сбиты

Иранское командование заявило, что миссия США по по спасению пилота провалена. В заявлении утверждалы, что сбиты два вертолета Black Hawk и самолет поддержки США С-130. При это ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второй пилот американского истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране, находится в безопасности. По его словам вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций и доставили полковника в безопасное место.
«Старания врага по спасению пилота сбитого самолета провалились», — такое заявление сделал официальный представитель центрального штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Его слова приводит IRIB (Голос Исламской Республики Иран) — единственная государственная телерадиокомпания Ирана, обладающая монополией на радио- и телевещание в стране.
По данным Зольфагари, вертолеты и американский транспортник были сбиты на юге Исфахана.
«Сейчас они горят», — добавил представитель иранского командования.
Пока никаких других подтверждений этого заявления иранской стороны не поступало. В тоже время ранее американские СМИ сообщили, что США сами взорвали два своих самолета во время миссии по спасению пилота, чтобы они не достались противнику.
