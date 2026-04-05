Иран заявил о провале миссии США по спасению пилота: вертолеты сбиты

Иранское командование заявило, что миссия США по по спасению пилота провалена. В заявлении утверждалы, что сбиты два вертолета Black Hawk и самолет поддержки США С-130. При это ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второй пилот американского истребителя-бомбардировщика F-15E, сбитого в Иране, находится в безопасности. По его словам вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций и доставили полковника в безопасное место.