«Катастрофические последствия»: раскрыто, что Иран сделает с морпехами США

По его оценкам, американские планы по развертыванию морской пехоты в Иране не обеспечат необходимого превосходства. Даже при высадке вглубь страны объединенные силы США смогут удержать лишь незначительный плацдарм, находясь под постоянным обстрелом иранских ракетных комплексов.
Боссхард подчеркнул, что без участия внушительного воинского контингента, способного выдержать масштабное сопротивление армии Ирана, американским подразделениям неизбежно придется отступать. При этом он предупредил, что такой исход станет тяжелым ударом по международному статусу США.
«Очевидное поражение флота и морской пехоты — столпов военного влияния Вашингтона — приведет к катастрофическим последствиям», — резюмировал эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, потребовав открытия Ормузского пролива или подписания сделки в течение двух суток, пригрозив в противном случае «настоящим адом». Однако, по мнению Боссхарда, подобные заявления не подкреплены реалистичной военной стратегией.
Читайте материал: «Иран заявил о провале миссии США по спасению пилота: вертолеты сбиты».
