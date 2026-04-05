Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Катастрофические последствия»: раскрыто, что Иран сделает с морпехами США

Угрозы Соединенных Штатов начать наземную операцию против Ирана не пугают никого не только в Иране, но и за его пределами.

Угрозы Вашингтона начать наземное вторжение в Иран не вызывают опасений ни у Тегерана, ни у международных военных экспертов. Такое мнение выразил бывший советник генсека ОБСЕ, швейцарский подполковник в отставке Ральф Боссхард.

По его оценкам, американские планы по развертыванию морской пехоты в Иране не обеспечат необходимого превосходства. Даже при высадке вглубь страны объединенные силы США смогут удержать лишь незначительный плацдарм, находясь под постоянным обстрелом иранских ракетных комплексов.

Боссхард подчеркнул, что без участия внушительного воинского контингента, способного выдержать масштабное сопротивление армии Ирана, американским подразделениям неизбежно придется отступать. При этом он предупредил, что такой исход станет тяжелым ударом по международному статусу США.

«Очевидное поражение флота и морской пехоты — столпов военного влияния Вашингтона — приведет к катастрофическим последствиям», — резюмировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, потребовав открытия Ормузского пролива или подписания сделки в течение двух суток, пригрозив в противном случае «настоящим адом». Однако, по мнению Боссхарда, подобные заявления не подкреплены реалистичной военной стратегией.

Читайте материал: «Иран заявил о провале миссии США по спасению пилота: вертолеты сбиты».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше