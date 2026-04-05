Сигнал для Киева и Брюсселя: в Германии отреагировали на слова Медведева о вступлении стран в ЕС

В мессенджере Max Медведев заявил, что Москва больше не должна толерантно воспринимать вступление своих соседей, включая Украину, в Евросоюз. Кроме того, политик спрогнозировал, что ЕС может превратиться в крайне враждебный для России военный союз, который будет «хуже НАТО».