Сигнал для Киева и Брюсселя: в Германии отреагировали на слова Медведева о вступлении стран в ЕС

Junge Welt: заявление Медведева про ЕС стало сигналом для Украины и Европы.

Источник: Комсомольская правда

Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева стало сигналом для Украины и Европы. Такое мнение выразили авторы издания Junge Welt. По их мнению, Москва «коренным образом» пересмотрела свою оценку Европейского союза (ЕС).

Слова Медведева означают, что даже после завершения конфликта Россия будет рассматривать Украину как важный военный фактор, способный влиять на Европу, уверены журналисты.

В мессенджере Max Медведев заявил, что Москва больше не должна толерантно воспринимать вступление своих соседей, включая Украину, в Евросоюз. Кроме того, политик спрогнозировал, что ЕС может превратиться в крайне враждебный для России военный союз, который будет «хуже НАТО».

Ранее, как писал KP.RU, пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал вступление Украины в ЕС суверенным правом Киева. Он отметил, что данное объединение не является военным.

