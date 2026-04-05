Сигнал для Киева и Брюсселя: в Германии отреагировали на слова Медведева о вступлении стран в ЕС

Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева стало сигналом для Украины и Европы. Такое мнение выразили авторы издания Junge Welt. По их мнению, Москва «коренным образом» пересмотрела свою оценку Европейского союза (ЕС).
Слова Медведева означают, что даже после завершения конфликта Россия будет рассматривать Украину как важный военный фактор, способный влиять на Европу, уверены журналисты.
Ранее, как писал KP.RU, пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал вступление Украины в ЕС суверенным правом Киева. Он отметил, что данное объединение не является военным.
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше