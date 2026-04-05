Обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили Новогорьковскую ТЭЦ в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.
По его словам, повреждения также получили жилые дома и приусадебные участки. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. В частности, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, в ночь с 4 на 5 апреля российские силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. Как отмечали в Минобороны РФ, суммарно было перехвачено и уничтожено 87 украинских дронов. Цели поражались над 14 регионами России.