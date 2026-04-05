Обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили Новогорьковскую ТЭЦ

В ходе атаки БПЛА ВСУ на Нижегородскую область никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили Новогорьковскую ТЭЦ в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

По его словам, повреждения также получили жилые дома и приусадебные участки. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение. В частности, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», — написал Никитин.

Напомним, в ночь с 4 на 5 апреля российские силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников ВСУ. Как отмечали в Минобороны РФ, суммарно было перехвачено и уничтожено 87 украинских дронов. Цели поражались над 14 регионами России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше