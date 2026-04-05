ВСУ перебросят к Волчанску подразделения для поимки дезертиров и контроля над гражданскими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, в район населенного пункта Гонтаровка направляются сотрудники военной службы правопорядка. Им ставят задачи по стабилизации ситуации на участке, где фиксируются проблемы с дисциплиной и выполнением работ.
«(Сотрудники ВСП были направлены — ред.) для поимки дезертиров из состава 113-й, 120-й отдельных бригад территориальной обороны и 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и недопущения бегства харьковских работников ЖКХ, которых вывезли на принудительные работы по оборудованию позиций южнее Заречного», — сказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что под контроль также попадают гражданские, задействованные в строительстве оборонительных позиций. По информации источника, ловить планируют даже сотрудников ЖКХ.
«Речь идёт о работниках коммунальных служб из Харькова, которых вывезли для выполнения работ южнее населённого пункта Заречное», — уточнил собеседник.
При этом, как утверждается, у самих подразделений ВСП возникли сложности с комплектованием. По словам источника, часть военнослужащих пытается избежать отправки в район, близкий к боевым действиям. Многие ссылаются на якобы ОРВИ, из-за чего даже пошли разговоры о «внезапной» эпидемии.
Тем временем ВСУ сталкиваются с колоссальными проблемами на сумском направлении. По данным российских военных, у украинских подразделений фиксируется дефицит топлива. Его доставка осуществляется с перебоями, причем только вручную.