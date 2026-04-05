Выгнать мигрантов из страны: опубликованы скандальные высказывания Владимира Жириновского о Новосибирске

В разные годы основатель и лидер ЛДПР позволял себе жёсткую критику в адрес сибирской столицы, обвиняя горожан в распространении инфекций, нарушении самоизоляции и организации протестов. Мы собрали топ-3 его самых громких высказываний о Новосибирске.
«Нарушают самоизоляцию».
В апреле 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, Жириновский обрушился на Новосибирск за несоблюдение режима самоизоляции. Политик заявил, что в городе «полно людей в метро», граждане гуляют в парках и на набережной, что привело к резкому росту заболевших. Он потребовал отстранить ответственных чиновников и проверить тех, кто 22 апреля участвовал в возложении цветов к памятнику Ленина.
На его критику оперативно ответила тогдашний вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, опубликовав видео с пустой набережной и поблагодарив горожан за сознательность.
«Там полно заразы».
В марте 2021 года Жириновский раскритиковал новосибирских туристов, привезших лихорадку Денге с Мальдив.
«Там — в Новосибирске — полно заразы теперь», — заявил он, предупредив об опасности заражения для десятков людей.
Политик также воспользовался случаем, чтобы вновь выступить против покупки недвижимости в южных странах, назвав такие поездки рискованными для здоровья.
«Пусть едут домой».
В июне 2021 года, после гибели задержанного Векила Абдуллаева и последовавших протестов, Жириновский высказался об азербайджанской диаспоре в Новосибирске.
«Если для жителей Азербайджана что-то здесь не так, пусть едут домой обратно», — заявил он, призвав власти активнее работать с национальными общинами.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после осложнений, вызванных коронавирусом. Ранее он сообщал, что прививался восемь раз, в том числе трижды новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона». Его резкие и нередко провокационные высказывания остаются частью политической истории страны.