Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выгнать мигрантов из страны: опубликованы скандальные высказывания Владимира Жириновского о Новосибирске

Четыре года назад, 6 апреля 2022 года, скончался один из самых ярких и эпатажных политиков России — Владимир Жириновский. В память о нём вспоминают не только его резкие парламентские выступления, но и жёсткие комментарии о российских регионах, в том числе о Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

В разные годы основатель и лидер ЛДПР позволял себе жёсткую критику в адрес сибирской столицы, обвиняя горожан в распространении инфекций, нарушении самоизоляции и организации протестов. Мы собрали топ-3 его самых громких высказываний о Новосибирске.

«Нарушают самоизоляцию».

В апреле 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, Жириновский обрушился на Новосибирск за несоблюдение режима самоизоляции. Политик заявил, что в городе «полно людей в метро», граждане гуляют в парках и на набережной, что привело к резкому росту заболевших. Он потребовал отстранить ответственных чиновников и проверить тех, кто 22 апреля участвовал в возложении цветов к памятнику Ленина.

На его критику оперативно ответила тогдашний вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, опубликовав видео с пустой набережной и поблагодарив горожан за сознательность.

«Там полно заразы».

В марте 2021 года Жириновский раскритиковал новосибирских туристов, привезших лихорадку Денге с Мальдив.

«Там — в Новосибирске — полно заразы теперь», — заявил он, предупредив об опасности заражения для десятков людей.

Политик также воспользовался случаем, чтобы вновь выступить против покупки недвижимости в южных странах, назвав такие поездки рискованными для здоровья.

«Пусть едут домой».

В июне 2021 года, после гибели задержанного Векила Абдуллаева и последовавших протестов, Жириновский высказался об азербайджанской диаспоре в Новосибирске.

«Если для жителей Азербайджана что-то здесь не так, пусть едут домой обратно», — заявил он, призвав власти активнее работать с национальными общинами.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после осложнений, вызванных коронавирусом. Ранее он сообщал, что прививался восемь раз, в том числе трижды новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона». Его резкие и нередко провокационные высказывания остаются частью политической истории страны.

