Посол КНР в Москве выступил за продление безвиза между РФ и Китаем навсегда

Он обратил внимание на то, что безвизовый режим предоставил обеим странам «очень много удобных условий», и «это полезно для народов». «Я надеюсь, что навсегда», — указал посол, отвечая на вопрос о том, на какой срок будет полезно продлить безвизовый режим между РФ и КНР.
Президент России Владимир Путин подписал 1 декабря 2025 года указ, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября 2025 года.