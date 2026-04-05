Полпред Жога и губернаторы поздравили уральских геологов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер напомнил, что интерес к богатствам земли и изучение недр стали основой развития Среднего Урала. «Профессию геолога выбирают люди отважные, смелые, любопытствующие, уверенные в своих знаниях, те, которые ценят все, чем обладает наша земля. Без любви к природе, без умения оценить пользу открытия, без тяги к изучению, исследованию невозможны новые достижения», — отметил он в своем Telegram-канале.