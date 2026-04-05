Депутат Калашников сохранил политический статус в Волгоградской области

Депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников переизбран руководителем регионального отделения «Справедливой России». Как определили единогласно в ходе тайного голосования делегаты партийной отчётно-выборной конференции регионального отделения, которая состоялась накануне в Волгограде, Калашников останется на этом посту еще два года.