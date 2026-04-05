Трамп пригрозил Ирану адом, если он не откроет Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп угрожает Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае, если к 6 апреля не будет открыт Ормузский пролив.

Источник: Reuters

«Вторник станет для Ирана одновременно днем электростанций и мостов», — написал Трамп в Truth Social. При этом он обратился к иранскому руководству с призывом открыть Ормузский пролив, утверждая, что в противном случае страна «окажется в аду».

26 марта глава американской администрации заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней — до 20:00 6 апреля (03:00 мск 7 апреля).

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше