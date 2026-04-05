В Сербии завели дело о диверсии после обнаружения взрывчатки у газопровода

БЕЛГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Высшая прокуратура в Суботице квалифицировала обнаружение взрывчатки вблизи газопровода на севере Сербии как уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщила прокурор Младенка Манойлович.

Источник: Reuters

«Прокуратура квалифицировала данный случай как уголовное преступление незаконного производства, ношения и оборота оружия и взрывчатых веществ в совокупности с преступлением диверсии», — заявила она.

По ее словам, в ходе осмотра местности были обнаружены два рюкзака с примерно 4 кг вещества. «Предполагаем, что речь идет о пластичном взрывчатом веществе, а также о материалах, указывающих на возможность изготовления взрывного устройства», — уточнила Манойлович. Она добавила, что действия квалифицированы по статье 348 Уголовного кодекса Сербии в связи с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, а также по статье 313 — диверсия.

В районе населенного пункта Велебит утром 5 апреля были обнаружены подозрительные предметы в непосредственной близости от газопровода. К поисковым мероприятиям были привлечены около 140 сотрудников полиции и военнослужащих.

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что взрывчатка и детонаторы были обнаружены в нескольких сотнях метров от газопровода в районе населенного пункта Велебит. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает произошедшее как нападение на суверенитет страны, поскольку по этому маршруту поступают основные объемы газа из России.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше