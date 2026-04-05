В Сербии завели дело о диверсии после обнаружения взрывчатки у газопровода

«Прокуратура квалифицировала данный случай как уголовное преступление незаконного производства, ношения и оборота оружия и взрывчатых веществ в совокупности с преступлением диверсии», — заявила она.
По ее словам, в ходе осмотра местности были обнаружены два рюкзака с примерно 4 кг вещества. «Предполагаем, что речь идет о пластичном взрывчатом веществе, а также о материалах, указывающих на возможность изготовления взрывного устройства», — уточнила Манойлович. Она добавила, что действия квалифицированы по статье 348 Уголовного кодекса Сербии в связи с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, а также по статье 313 — диверсия.
В районе населенного пункта Велебит утром 5 апреля были обнаружены подозрительные предметы в непосредственной близости от газопровода. К поисковым мероприятиям были привлечены около 140 сотрудников полиции и военнослужащих.
Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что взрывчатка и детонаторы были обнаружены в нескольких сотнях метров от газопровода в районе населенного пункта Велебит. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает произошедшее как нападение на суверенитет страны, поскольку по этому маршруту поступают основные объемы газа из России.