Беларусь и Куба будут расширять военно-техническое сотрудничество

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси и Вооруженные силы Кубы заинтересованы в дальнейшем углублении партнерских отношений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Белорусско-кубинская комиссия по военно-техническому сотрудничеству обсуждает дальнейшее сотрудничество на заседании, которое открылось сегодня в Минске, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) Беларуси.

Заседание комиссии, сопредседателя которой являются первый зампредседателя ГВПК Олег Мищенко и начальник главного финуправления министерства революционных Вооруженных сил Кубы Оскар Энрике Биоска Гальего, проводится уже в 12-й раз.

Участники обсудили вопросы военно-технического сотрудничества двух стран, а также выполнение ранее достигнутых договоренностей. Также определены акценты в дальнейшем взаимодействии.

«Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению партнерских отношений», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что кооперация в сфере ВТС между Беларусью и Кубой будет расширяться, намечены конкретные шаги. В предстоящий понедельник комиссия завершит свою работу.

Американский президент Дональд Трамп 29 января подписал указ, предусматривающий введение пошлин на импорт из тех стран, которые будут поставлять нефть на Кубу. В свою очередь кубинская сторона заявила, что Штаты хотят задушить экономику Кубы за счет энергетической блокады, тем самым сделав невыносимыми условия жизни населения острова.

