Беларусь и Куба будут расширять военно-техническое сотрудничество

Американский президент Дональд Трамп 29 января подписал указ, предусматривающий введение пошлин на импорт из тех стран, которые будут поставлять нефть на Кубу. В свою очередь кубинская сторона заявила, что Штаты хотят задушить экономику Кубы за счет энергетической блокады, тем самым сделав невыносимыми условия жизни населения острова.