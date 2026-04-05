Четыре страны усилят защиту «Турецкого потока» после обнаружения взрывчатки

Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток» после того, как сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Как пишет РИА Новости, об этом объявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Источник: AP 2024

По словам министра, они договорились с коллегами из вышеуказанных стран о том, что сегодня газопровод должен быть защищен надежнее, чем когда-либо прежде. «Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода “Турецкий поток” на всем его европейском участке», — добавил Сийярто.

Глава венгерского МИД предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина. Кроме того, как сообщает ТАСС, Сийярто заявил, что венгерская армия обеспечит на своей территории охрану газопровода от границы с Сербией до границы со Словакией.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне инцидента с газопроводом заверил, что страна будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре. По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
