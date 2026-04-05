Лавров и Ван И обсудили кризис вокруг Ирана

Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие на международных площадках для прекращения эскалации в Персидском заливе. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД КНР Ван И, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.
Дипломаты уделили особое внимание поиску путей для скорейшего завершения противостояния в регионе и запуску политико-дипломатического диалога. Стороны выразили удовлетворение тем, что подходы Москвы и Пекина к глобальной повестке дня, включая ситуацию вокруг Ирана, практически полностью совпадают.
Министры условились продолжить плотную координацию по вопросам, находящимся на повестке дня Совета Безопасности ООН, как на уровне министерств, так и по линии постоянных представительств двух стран в Нью-Йорке.
Напомним, сегодня Сергей Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Глава российского дипведомства призвал к немедленному прекращению атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, включая АЭС «Бушер», и подчеркнул необходимость отказа Вашингтона от языка ультиматумов в интересах долгосрочной нормализации обстановки на Ближнем Востоке.