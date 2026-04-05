Взрывчатка из США: контрразведка Сербии раскрыла личность диверсанта

Диверсию на магистральном газопроводе между Сербией и Венгрией готовил иностранец под видом беженца, а найденная на месте взрывчатка произведена в Соединенных Штатах. Об этом заявил директор Военного агентства безопасности (ВБА) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич.
«В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — сообщил Джуро Йованич на брифинге.
Глава сербской контрразведки уточнил, что речь идет об иностранном гражданине призывного возраста. По его словам, силовики установили подозреваемого, и в ближайшее время он «обязательно будет взят под стражу».
Успешное предотвращение атаки стало результатом скоординированных действий профильных ведомств. Как отметил директор ВБА, обнаружению опасного арсенала предшествовали «хорошая оперативная работа на местах и плодотворный обмен информацией с другими спецслужбами».
Особое внимание следователей привлекли улики, изъятые на месте планируемого теракта. По словам Йованича, сохранившаяся маркировка на взрывчатке четко указывает на то, что она была произведена в США.
Ранее Министерство обороны Сербии официально квалифицировало инцидент вблизи газовой магистрали как попытку диверсии. После этого сербский президент Александр Вучич в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об обнаружении силовиками арсенала в муниципалитете Канижа. Именно через этот участок осуществляется транзит российского природного газа на венгерскую территорию. По оценке Вучича, успешный подрыв этого объекта нанес бы колоссальный ущерб, оставив обе страны без газоснабжения на много дней.