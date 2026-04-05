Взрывчатка из США: контрразведка Сербии раскрыла личность диверсанта

Ранее Министерство обороны Сербии официально квалифицировало инцидент вблизи газовой магистрали как попытку диверсии. После этого сербский президент Александр Вучич в телефонном разговоре проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об обнаружении силовиками арсенала в муниципалитете Канижа. Именно через этот участок осуществляется транзит российского природного газа на венгерскую территорию. По оценке Вучича, успешный подрыв этого объекта нанес бы колоссальный ущерб, оставив обе страны без газоснабжения на много дней.